Szachowy turniej kandydatów. Duda w Madrycie, przyjaciele w Warszawie

W sali konferencyjnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej zaplanowano z tej okazji wpólne oglądanie rywalizacji w Madrycie, a także turniej szachów błyskawicznych o Puchar Jana-Krzysztofa Dudy oraz symultanę szachową z młodym ukraińskim szachistą Kiryłem Nieżencewem, objętym w Polsce opieką m.in. przez arcymistrza z Wieliczki.

"To wyjątkowy dzień dla nas wszystkich. Polski szachista po raz pierwszy w historii występuje w turnieju kandydatów. Niezależnie od wyniku, jaki przyniesie impreza w Madrycie cieszymy się, bo awans do elitarnej ósemki czołowych arcymistrzów to wielkie osiągnięcie. To turniej niezwykle trudny. Przewidywania są takie, że - jak zwykle - rozstrzygnie się w dwóch ostatnich rundach. Mamy nadzieję, że Janek, który jako pierwszy wywalczył awans, triumfując w Pucharze Świata, pokaże w stolicy Hiszpanii bezkompromisowość i walkę o zwycięstwo w każdej partii" - powiedział jeszcze przed pierwszym ruchem w Madrycie Adam Dzwonkowski, menedżer najlepszego polskiego szachisty.

Na spotkaniu w ministerstwie pojawili się m.in. czołowi szachiści kraju Monika i Bartosz Soćkowie, Michał Krasenkow, Jacek Gdański, były prezes PZSzach Tomasz Delega, była znakomita zawodniczka, a obecnie sędzia Agnieszka Brustman. Tuż obok w specjalnym studiu przebieg pierwszej rundy dla portalu chess.24 komentuje arcymistrz Mateusz Bartel.

Andrzej Filipowicz wielokrotny reprezentant Polski i znany arbiter międzynarodowy, który w przeszłości sędziował mecze o mistrzostwo świata, podkreślił historyczne dla polskich szachów znaczenie meczu w Madrycie.

"Tylko Akiba Rubinstein w 1912-1913 roku był blisko rozegrania meczu o mistrzostwo świata, ale jego szanse pogrzebał wybuch pierwszej wojny światowej. Od 11 kwietnia 1926 roku, kiedy powstał PZSzach, żadnemu reprezentantowi Polski nie udawało się zakwalifikować do turnieju kandydatów. Bogdan Śliwa w 1955 roku zatrzymał się szczebel niżej. Byli utalentowani Jacek Bednarski, Aleksander Sznapik, Adam Kuligowski, Kamil Mitoń, ale do turnieju kandydatów sporo im brakowało" - powiedział PAP.

"Każdy ma szanse. Stawka jest bardzo wyrównana. Może Tejmur Radżabow jest w tej chwili trochę słabszy, kiepsko wypadł w ostatnim turnieju w Norwegii. Z pozostałych każdy może wygrać, Janek też. Zobaczymy, zależy od formy" - to prognoza Michała Krasenkowa, który w 1997 roku awansował do ćwierćfinału rozgrywanych systemem pucharowym mistrzostw świata w wersji FIDE.

W Madrycie grający białymi 24-letni Duda rozpoczął partię pierwszej rundy z dwa lata starszym Węgrem Richardem Rapportem od ruchu e4.

"Widzę dziś duże szanse dla Janka, chociaż rywal jest znakomity. Ranking to jedno, ale w szachach liczy się też, kto komu odpowiada. W tym roku obydwaj grali cztery razy. W Wijk aan Zee Duda wygrał z Rapportem właśnie w pierwszej rundzie, a niedawno w Warszawie w turnieju szachów szybkich i błyskawicznych był lepszy 2,5:0,5. To wszystko ustawia go w tej partii w roli cichego faworyta. Bardzo liczę na jego dobry start, bo trzeba tu wygrywać. Do kluczowych dwóch ostatnich rund trzeba zdobyć tyle punktów, by zachować szanse na końcowy triumf" - powiedział minister Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, w młodości szachowy mistrz kraju w kategorii do lat 10.

Przy okazji zaprosił do Bydgoszczy na rozpoczynający się 24 czerwca 7. Międzynarodowy Festiwal Szachowy, który w tym roku nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Impreza ta wraca do kalendarza po 18 latach. W silnie obsadzonym turnieju kobiet wystąpi pięć czołowych szachistek polskich i pięć auropejskich. Odbędzie się także mecz męskich reprezentacji Polski i Ukrainy, prowadzonych przez mistrza kraju z Gwiazdy Bydgoszcz Radosława Wojtaszka i Wasyla Iwanczuka, oraz wiele otwartych turniejów różnych kategorii" - dodał.

Imprezie w Bydgoszczy towarzyszyć będzie strefa kibica, jakich w okresie rozgrywania turnieju kandydatów w Madrycie będzie wiele w całej Polsce.

Podobne imprezy jak ta w Warszawie odbywają się w piątek w Krakowie i Imielinie na Śląsku, a planowana jest m.in. w Grodzisku Mazowieckim.

Od środy w stołecznym Muzeum Sportu i Turystyki czynna jest natomiast wystawa trofeów Jana-Krzysztofa Dudy. Wśród 13 prezentowanych pucharów i wyróżnień jest to najważniejsze - Puchar Świata z medalem z Soczi (2021), także wirtualny puchar, który można oglądać na ekranie laptopa, za zwycięstwo w turnieju w Oslo z cyklu Champions Chess Tour, ale także identyfikator z mistrzostw świata do lat 10 w Vung Tau w Wietnamie, gdzie młody Polak zdobył złoty medal czy puchar za zdobycie mistrzostwa kraju przedszkolaków w Suwałkach w 2005 roku.

Turniej kandydatów w Madrycie będzie się odbywał do 4 lipca. Dni przerwy zaplanowano na 20, 24 i 28 czerwca oraz 2 lipca.