Siódmy remis Dudy, Niepomniaszczi bezkonkurencyjny

Zwycięzca turnieju, rozgrywanego w Palacio de Santona w stolicy Hiszpanii, będzie przeciwnikiem Norwega Magnusa Carlsena w przyszłorocznym meczu o mistrzostwo świata.

Partia debiutującego w rywalizacji kandydatów 24-letniego arcymistrza z Wieliczki, klasyfikowanego na 16. miejscu w rankingu FIDE, z dziesięć lat starszym, 13. na światowej liście czołowym szachistą Azerbejdżanu, zakończyła się po 33 posunięciach.

"Partia była, można powiedzieć, bezbarwna - za sprawą przeciwnika. Radżabow wybrał wariant, na który Janek był nieźle przygotowany. Rywal mógł zagrać kontynuację, która doprowadziłaby do bardziej wyrazistej akcji na szachownicy, ale zdecydował się w tym momencie na spokojne zagranie, które bardzo szybko sprowadziło partię na remisowe tory. Na wiele ruchów przed jej końcem było już jasne, że zakończy się właśnie podziałem punktu. W tej pozycji żadna ze stron nie mogła nic zrobić" - skomentował dla PAP arcymistrz Radosław Wojtaszek, pięciokrotny, w tym aktualny, mistrz Polski.

Wcześniej Duda i Radżabow dwukrotnie rywalizowali w szachach klasycznych. Obydwa pojedynki, w tym ten w czwartej rundzie w Madrycie, nie przyniosły rozstrzygnięcia.

W pozostałych partiach 11. rundy ważne zwycięstwo, już piąte, odniósł jedyny niepokonany uczestnik imprezy Niepomniaszczi, który wygrał czarnymi z reprezentanten Francji Alirezą Firouzją (Francja). Bezkonkurencyjny Rosjanin, grający pod flagą FIDE, jest coraz bliżej drugiego z rzędu triumfu w turnieju kandydatów. Ma 1,5 pkt przewagi nad Chińczykiem Dingiem Lirenem, który w najdłuższej partii dnia pokonał Fabiano Caruanę (Amerykanin w poprzedniej rundzie przegrał z Dudą). Trzeci w klasyfikacji z dorobkiem 6 pkt jest inny Amerykanin Hikaru Nakamura, który zremisował z Węgrem Richardem Rapportem.

Duda, który ma na koncie jedną wygraną, siedem remisów i trzy porażki, zgromadził 4,5 pkt i zajmuje szóste miejsce, pół punktu za piątym Radżabowem.

W piątek w 12. rundzie Polak zmierzy się białymi z Firouzją. Na sobotę zaplanowano czwarty dzień przerwy w turnieju. Ostatnia, 14. runda imprezy w Madrycie odbędzie się 4 lipca.

"Ciężko powiedzieć, jak ułożą się dla Dudy trzy ostatnie partie. Na pewno Janek jest dobrze przygotowany fizycznie, kondycyjnie do tych zawodów, bo z tego słynie. Te ostatnie rundy powinny więc być dla niego może stosunkowo prostsze niż dla przeciwników. Szczególnie, że wszystko idzie w tym kierunku, że Niepomniaszczi ma ogromną przewagę nad rywalami. W sytuacji gdy turniej jest ułożony i tej stawki praktycznie nie ma, to niektórzy zawodnicy mogą się troszeczkę rozluźnić, a Janek raczej tego nie zrobi, bo on ostatnie partie zazwyczaj gra lepiej niż te wcześniejsze. Na pewno jest to dla niego jakaś szansa na zwiększenie dorobku punktowego" - dodał Wojtaszek.

W przedostatniej i ostatniej rundzie Duda zmierzy się z Nakamurą i Niepomniaszczim.

Pula nagród wynosi 500 tys. dolarów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc wzbogacą się o: 48, 36 i 24 tys. dol. Za każde wywalczone pół punktu zawodnicy otrzymują ponadto 3,5 tysiąca USD.