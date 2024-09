"Wejście smoka" Krzysztofa Piątka. Polak bohaterem, powrót z 0:2 i fenomenalny finisz

W ostatnich dniach nie brakowało ciekawych pojedynków na europejskich boiskach. Sporo bramek w sobotę zobaczyli chociażby kibice FC Barcelona. "Duma Katalonii" z Robertem Lewandowskim w składzie "przejechała się" po Realu Valladolid i triumfowała aż 7:0. Bramkę dla gospodarzy zdobył kapitan reprezentacji Polski. Doświadczony snajper skończyłby pewnie z dubletem, gdyby nie jedna z interwencji VAR po której anulowano trafienie. 36-latek i tak miał spore powody do radości. Nie dość, że jego zespół posiada komplet punktów w ligowej tabeli, to on sam prowadzi w klasyfikacji strzelców.

