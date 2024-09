Popis Krzysztofa Piątka, a wkrótce Liga Narodów. Polak bohaterem tureckich mediów

Z perspektywy kibiców reprezentacji Polski początek sezonu 2024/25 to prawdziwy wyścig pomiędzy Robertem Lewandowskim i Krzysztofem Piątkiem. Obaj napastnicy są w znakomitej formie, co dokumentują kolejnymi bramkami. Podczas gdy w przypadku "Lewego" od wielu lat jest to normą, to młodszy ze snajperów imponuje wręcz swoją dyspozycją.