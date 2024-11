Dublet Piątka po dramacie Lewandowskiego. Szaleństwo, Polak blisko noty marzeń

Pewnie do dziś wielu polskich kibiców nie jest w stanie zapomnieć o meczu ze Szkocją, który przypieczętował spadek "Biało-Czerwonych" z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Z ławki poczynaniom kolegów na PGE Narodowym przyglądał się wtedy Krzysztof Piątek. W klubie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Po raz kolejny rozpoczął on mecz w wyjściowym składzie. I to jaki mecz! Snajper zaliczył dublet, dodał do niego asystę i otarł się o notę marzeń na popularnym portalu. A wszystko zaledwie kilkadziesiąt minut po dramacie Roberta Lewandowskiego.