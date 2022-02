Reprezentant Norwegii i gracz Galatasaray Omar Elabdellaoui nie mógł gorzej rozpocząć roku 2021 - podczas sylwestrowej zabawy stał się on bowiem ofiarą bardzo poważnego wypadku. W pewnym momencie wraz z przyjaciółmi postanowił, wedle tradycji, odpalić fajerwerki, by uczcić nadejście Nowego Roku - niestety jedna z petard, którą trzymał w ręce, wybuchła przedwcześnie sprawiając, że jego twarz została poparzona.

Elabdellaoui został oczywiście natychmiast zawieziony do szpitala, ale rokowania były kiepskie - w wyniku urazów termochemicznych piłkarz uszkodził swoje oczy, w tym jedno z nich w naprawdę poważnym stopniu. Tureckie media były wówczas niemal pewne, że prawy obrońca będzie musiał przymusowo zakończyć karierę - na szczęście te przewidywania się nie sprawdziły.

Reklama

Omar Elabdellaoui wraca po wypadku na boisko. Zagrał cały mecz dla Galatasaray

Zawodnik przeszedł w Stanach Zjednoczonych serię aż 11 operacji, które przywróciły jego oczy do dawnego stanu. Co prawda musi od teraz wychodzić na murawę w specjalnych okularach ochronnych, ale najważniejsze jest jedno - znów może cieszyć się z futbolu.

Norweg marokańskiego pochodzenia po dobrze ponad roku znów włożył bursztynowo-szkarłatną koszulkę Galatasaray - i co więcej od razu rozegrał pełne 90 minut spotkania.

Jego klub po zaciętym starciu i mocno nerwowej końcówce ograł ostatecznie 3-2 izmirski Goeztepe SK. Gola na wagę trzech punktów strzelił z karnego Bafetimbi Gomis w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry.

Omar Elabdellaoui: Moje marzenie spełniło się po raz drugi

"Chciałbym podziękować mojej rodzinie, menedżerowi, moim dzieciom i Fatihowi Terimowi (byłemu szkoleniowcowi Galatasaray - dop. red.) za pomoc" - powiedział po spotkaniu Elabdellaoui w wywiadzie dla beIN Sports.

"Przeszedłem przez trudny proces. To był poważny uraz, dużo walczyłem. Wróciłem na boisko i robię to, co kocham najbardziej. Moje marzenie spełniło się po raz drugi. Czułem się, jakbym zaczął grać w piłkę zupełnie na nowo" - dodał gracz.

Obrońca z ekipą stambulskich "Lwów" jest związany od 2020 roku. Wcześniej występował m.in. dla Olympiakosu Pireus, Eintrachtu Brunszwik czy Feyenoordu Rotterdam.

Zobacz także: CO Z MECZEM W MOSKWIE? JEST STANOWISKO PZPN-U