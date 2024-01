Wielkie pieniądze dla Santosa. Tyle były trener Polaków zarobi w Turcji

Czas jednak pokazał, że kooperacja ta zupełnie nie wypaliła - na sześć spotkań (w tym jedno towarzyskie) "Biało-Czerwoni" trzy razy wygrali i trzykrotnie ponosili porażki. Jedna z nich była szczególnie bolesna, bowiem w czerwcu w Kiszyniowie Polacy przegrali 2:3 z Mołdawią , choć pierwotnie prowadzili oni 2:0. Był to być może i największy blamaż w dziejach zespołu, patrząc również przez pryzmat stawki starcia (odbyło się ono w ramach el. do Euro 2024).

Fernando Santos sporo zarobi w Besiktasie. Turcy ujawniają

Jednocześnie tureckie media rozpisują się o kontrakcie menedżera - umowa podpisana do końca czerwca 2025 roku pozwoli mu zarobić (według informacji przekazywanych przez portal fanatik.com.tr) ok. 4,5 mln euro.

Besiktas w czołówce Super Lig. Do szczytu jednak daleko...

Besiktas to obecnie czwarta ekipa Super Lig - i choć walczy ona wciąż o europejskie puchary, to raczej może już pożegnać marzenia o mistrzostwie. Z 32 punktami na koncie traci obecnie do liderów z Fenerbahce aż 18 "oczek". Nie zanosi się z kolei na to, by "Żółte Kanarki" czekała nagły zjazd formy...