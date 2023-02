Karol Angielski o trzęsieniu ziemi w Turcji: Wszyscy się bali, że blok ulegnie zawaleniu

"Wszyscy bali się, że nie zdążymy i blok zaraz się zawali. Na piątym piętrze mieszka Leke James, kolega z zespołu. Opowiadał mi, co czuł - myślał, że mu się to śni. Nawet nie wyszedł z mieszkania, tak się bał. Zaczął się modlić" - mówił Angielski , który w Turcji znalazł się zaledwie kilka miesięcy temu.

Szczęśliwie Sivas leży w nieco mniej zagrożonym rejonie - jak stwierdził napastnik, sąsiedzi uspokajają go, że nawet jeśli ponownie pojawią się wstrząsy, to nie dojdzie do walenia się budynków. Mimo wszystko 26-latek i jego partnerka są przygotowani do ewakuacji...