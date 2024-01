Szymański wśród gigantów, wielkie zmiany wokół Polaka. Klamka już zapada?

Sebastian Szymański latem ubiegłego roku zdołał ostatecznie rozstać się z rosyjskim Dynamem Moskwa - wbrew oczekiwaniom wielu kibiców nie przeszedł jednak na stałe do Feyenoordu Rotterdam, do którego był wcześniej wypożyczony, a obrał zupełnie nowy kierunek - Turcję.

Więcej gwiazd wokół Szymańskiego? Fenerbahce "rozpycha się" na rynku

Negocjacje w jego sprawie wyglądają już w zasadzie na zaawansowane, a w tle przewija się jeszcze co najmniej jedna transferowa kwestia - jak poinformował już jakiś czas temu turecki dziennik "Takvim", "Sari Kanaryalar" przymierzają się też do zakupu Anthony'ego Martiala z Manchesteru United, który ostatnio był mimo wszystko mocno krytykowany z uwagi na swoją formę, a jego sytuacji nie poprawiała też skłonność do częstego łapania kontuzji. Wedle "Manchester Evening News" ekipa z Old Trafford wciąż jednak nie otrzymała oficjalnej oferty za Francuza.