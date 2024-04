Przełamanie Szymańskiego, a tu jeszcze coś takiego. Złe wieści dla Polaka

Przez pewien czas w grę wchodziło nawet to, że wiceliderzy tabeli Super Lig wycofają się całkowicie z rozgrywek . Ostatecznie jednak 3 kwietnia podeszli oni do zmagań z Adaną Demirspor i po raz kolejny w tym sezonie pokazali klasę na boisku.

Fenerbahce walczy o mistrzostwo Turcji. Kolejny triumf na koncie "Żółtych Kanarków"

Starcie zaczęło się od gola Djiku w 17. minucie, natomiast już w minucie 25. do wyrównania doprowadził... Mario Balotelli, a więc piłkarz, który niezmiennie uznawany jest za jeden z najbardziej zmarnowanych talentów w dziejach futbolu. Co istotne, Włoch ma mimo wszystko za sobą ostatnio bardzo dobry czas - był to ogółem jego trzeci gol w trzecim z rzędu spotkaniu ligowym.

Sebastian Szymański błysnął przeciwko Adanie Demirspor. Jest jednak jeden problem...

Co niezwykle istotne, Dursunowi asystował reprezentant Polski Sebastian Szymański, dla którego było to swoiste przełamanie, bowiem poprzednio miał on udział przy jakiejkolwiek bramce Fenerbahce w połowie stycznia, kiedy to zaliczył też ostatnie podanie w rywalizacji z Gaziantep FK.