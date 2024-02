Piątek aż złapał się za głowę. Kluczowy moment meczu i taki cios [WIDEO]

Krzysztof Piątek latem ubiegłego roku dołączył do tureckiego Basaksehiru i po czasie można śmiało powiedzieć, że zaliczył on dobre wejście do zespołu - w trakcie bieżącej kampanii zdołał zdobyć już 12 bramek, co plasuje go bardzo wysoko w tabeli strzelców Super Lig. Po poniedziałkowym meczu swojej ekipy mógł mieć na koncie i 13. trafienie, ale... w kluczowej chwili niestety nie wykorzystał rzutu karnego, który mógł ocalić dla IBFK przynajmniej punkt...