Media: Zapadła klamka ws. Fernando Santosa. Jego klub nie zostawił złudzeń

Można z przekąsem powiedzieć, że przygoda Fernando Santosa z reprezentacją Polski była krótka, ale intensywna - przejął on bowiem "Biało-Czerwonych" tuż przed rozpoczęciem eliminacji do Euro 2024, których potem już nie dokończył w roli sternika kadry.

Fernando Santos pod ścianą. Z Besiktasem musi spełnić te dwa warunki

Turecki portal "Fanatik" informuje jednak, że na razie menedżer nie musi się jeszcze martwić o swój los - zarząd klubu nie chce bowiem wykonywać gwałtownych ruchów i oceni jego pracę dopiero na sam koniec kampanii 2023/2024, natomiast wygląda na to, że mistrz Europy z 2016 roku musi spełnić co najmniej dwa warunki, jeśli nie chce, by "spadła jego głowa".

Pierwszy z nich to wygranie krajowego pucharu - zważywszy na to, że ze współzawodnictwem tym pożegnały się już Galatasaray oraz Fenerbahce , szanse na zgarnięcie trofeów wydają się przy tym niemałe. Najpierw trzeba będzie jednak ograć Ankaragucu , a potem lepszego z pary Trabzonspor - Karagumruk .

Przed Fernando Santosem kolejny ważny sprawdzian. Jeden z wielu do końca sezonu

Umowa Fernando Santosa ważna jest w teorii do końca czerwca 2025 roku. Dalsza walka o to, by nie została wcześniej rozwiązana, rozpocznie się dla Portugalczyka 3 kwietnia, kiedy to jego podopieczni zmierzą się z Basaksehirem, również czyhającym na wejście do najlepszej trójki rozgrywek.