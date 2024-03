Klub Szymańskiego wycofa się ligi? Drastyczny ruch w cieniu skandalu

W grudniu ubiegłego roku w Turcji doszło do naprawdę wstrząsającego wydarzenia - prezes drużyny Ankaragucu po spotkaniu z Rizesporem wbiegł na murawę i dosłownie znokautował arbitra tamtego spotkania , który musiał udać się następnie do szpitala.

Potyczka miała niezwykle emocjonujący przebieg, bowiem do przerwy goście zdołali wyjść na dwubramkowe prowadzenie dzięki trafieniom Freda (któremu każdorazowo asystował Tadić), natomiast po zmianie stron Trabzonspor się przebudził i zdołał doprowadzić do wyrównania po golach Bardhiego i Trezegueta (w tym drugim przypadku trafienie padło z karnego).

Ostatecznie triumf "Żółtych Kanarków" ze Stambułu przypieczętował w 87. minucie Batshuayi. Po końcowym gwizdku zawodnicy drużyny przyjezdnej zaczęli na płycie boiska świętować triumf, co uruchomiło prawdziwą furię pseudokibiców "Bordowo-Niebieskich". Wtargnęli oni na murawę i zaatakowali futbolistów, którzy byli zmuszeni do ucieczki do szatni lub nawet do walki wręcz.