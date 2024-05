Gorąco w klubie Polaka, dantejskie sceny. Bójka tuż przed meczem o tytuł

Wyścig o mistrzowski tytuł w Turcji nabrał temperatury wrzenia. Fenerbahce od 3. do 24. kolejki (z wyłączeniem jednej) było liderem tabeli, obecnie legitymuje się bilansem 30 wygranych, 6 remisów i 1 porażki, ale to może okazać się za mało, by wygrać ligę. W zeszły weekend rozegrano 37. serię gier, w której zespół Sebastiana Szymańskiego pojechał na stadion Galatasaray. Gospodarzom do zapewnienia sobie czempionatu wystarczyłby remis.

Reklama