Nicolo Zaniolo , choć jeszcze niedawno był podstawowym zawodnikiem AS Roma , na którego trener Jose Mourinho stawiał w zasadzie w każdym meczu, od połowy stycznia nie wyszedł na boisko. Powodem jest mocne zamieszanie transferowe wokół jego osoby, które zostało wywołane przez... samego gracza.

Ten bowiem sam zaczął usilnie dążyć do tego, by jeszcze zimą opuścić szeregi "Giallorossich" - jednocześnie jednak odrzucił możliwość gry dla angielskiego Bournemouth, choć "Wisienki" wykazały nim naprawdę spore zainteresowanie. Potem spekulowano na temat przenosin do Milanu, ale z tego również wyszły nici. Taki rozwój wypadków jedynie... rozwścieczył kibiców.