Krzysztof Piątek z golem w hitowym meczu. Już zapisał się w historii Basaksehiru

W miniony weekend siódmy w tabeli Basaksehir podejmował przed własną publicznością Galatasaray , czyli lidera tureckiej Super Lig. Goście rzecz jasna byli faworytami, ale drużyna Polaka nawiązała równorzędną walkę w małych derbach Stambułu. Ekipę z Galaty w 42. minucie na prowadzenie wyprowadził Baris Alper Yilmaz , ale w 53. minucie do wyrównania doprowadził Krzysztof Piątek. O wyniku sześć minut później przesądził Ylimaz, który trafił po raz drugi do siatki i Galatasaray wygrało ostatecznie 2:1 .

Gol Piątka okazał się jednak wyjątkowy. Polak został bowiem trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii Basaksehiru z 40. golami na koncie. Zaraz może jednak awansować. Do drugiego Doki Madureiry traci tylko pięć bramek. Lidera dogonić najpewniej będzie już ciężko. Edin Visca, który grał dla Basaksehiru w latach 2011-2022 strzelił 110 goli. Piątkowi strzelanie idzie zatem bardzo szybko, w porównaniu do Viscy, ale biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia, ta sztuka może mu się nie udać.

Piątek rozchwytywany. Wpłynęło zapytanie. Polak może być bohaterem transferu

- Piątkiem znów interesują się poważne kluby, z topu tureckiego, jak i lig TOP5 w Europie. Ale jest też poważne zapytanie na poziomie 10 mln euro z MLS, a tyle gdzieś będzie chciał Basaksehir, jeśli miałby go sprzedawać - przekazał dziennikarz. Włodarczyk dodaje jednak, że nie wiadomo, kiedy mogłoby dojść do transferu, ale jego zdaniem niewykluczone, iż zawodnik podejmie decyzję ze swoimi agentami, by poczekać do lata.