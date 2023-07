Wybór, jakiego dokonał Sebastian Szymański minionego lata, dla wielu był zaskakujący. Polakiem podobno interesowały się bowiem zespoły z najlepszych pięciu lig europejskich. Mimo tego wspólnie ze swoimi doradcami Szymański postawił na rozwój w Holandii. Nowym miejscem do życia i pracy dla reprezentanta Polski stał się Rotterdam. Polak udał się na roczne wypożyczenie do tamtejszego Feyenoordu .

Szymański zastąpi nową gwiazdę Realu Madryt?

Do rosyjskiej drużyny miał bowiem zgłosić się jeden z tureckich gigantów. Mowa o Fenerbahce Stambuł , które niedawno sprzedało swoją młodą gwiazdę do Realu Madryt. Ze Stambułem pożegnał się Arda Guller, za którego "Królewscy" zapłacili 20 milionów euro kwoty podstawowej. Według dziennikarzy portalu "1908.nl" istotną kwestią w tym przypadku jest fakt, że zespół znad Bosforu nie myśli w tym przypadku o wypożyczeniu, a chce Polaka na stałe .

Z tego medium dowiadujemy się, że Feyenoord nie ma możliwości, aby konkurować z Fenerbahce w kwestii transferu definitywnego. Turcy są bowiem gotowi zaoferować za Polaka aż 20 milionów euro , co dla Holendrów jest kwotą nieosiągalną. Zdaniem dziennikarzy dla zespołu z The Kuip wykup byłby tańszy, ale Feyenoordu i tak na to nie stać. Obecnie na prowadzeniu w wyścigu po podpis wydaje się więc być tureckie Fenerbahce Stambuł. Wyzwanie zastąpienia największego talentu tamtejszej piłki z pewnością może być dla Szymańskiego ekscytujące.

To, czym może ewentualnie skusić Polaka Feyenoord do gry w jego barwach, to rozgrywki europejskie. Holendrzy występować będą bowiem w przyszłym sezonie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Turcy zaczną swoją europejską przygodę zaledwie od eliminacji do Ligi Europy. Te rozgrywki Szymański już bardzo dobrze poznał. Dodatkowo z pewnością znajomość środowiska Feyenoordu również może mieć tu znaczenie. Pewne jest, że decyzja jest blisko.