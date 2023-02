"Po zakończeniu sezonu Napoli podejmie wiele decyzji dotyczących kilku piłkarzy, w tym Piotra Zielińskiego. To ważny moment, ponieważ oczekują wygrania ligi. Moje odczucie jest takie, że to czas dla Zielińskiego, by odejść i spróbować czegoś nowego " - powiedział Romano.

Romano: To może być dla Zielińskiego okazja, by poczuć smak Premier League

Włoski ekspert w dziedzinie transferów wypowiedział się również na temat potencjalnych kierunków, wspominając, że kilka miesięcy temu pomocnik był pod baczną obserwacją angielskiego West Hamu . Zdaniem Romano, jest to dobra okazja dla Zielińskiego, by sprawdzić się w Premier League .

"Był ważnym piłkarzem w ostatnich latach, ale myślę, że może teraz stanąć przed szansą podjęcia nowego wyzwania. Kilka miesięcy temu był na liście West Hamu. Zobaczymy, czy nadal się na niej znajduje, ale moim zdaniem, to dla niego dobra okazja, by poczuć smak Premier League. Aktualnie Napoli nie udziela nowych informacji w kwestii Zielińskiego i zanosi się na to, że będzie to dość skomplikowane" - dodał.