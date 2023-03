Znany dziennikarz nie ma wątpliwości. Liverpool latem pożegna swoją gwiazdę

W obecnym sezonie Liverpool spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Chociaż "The Reds" we wtorek pokonali Wolverhamtpon 2:0 przedłużając swoje nadzieje na awans do czołowej czwórki Premier League , premiowanej awansem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, to wciąż ciężko mówić w ich kontekście o ustabilizowaniu formy.