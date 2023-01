Jorginho zasili szeregi lidera Premier League

Po licznych transferach do klubu, na sam koniec nadszedł czas pożegnania z niektórymi zasłużonymi zawodnikami. Jednym z nich jest właśnie Jorginho. Jak donosi włoski dziennikarz - Fabrizio Romano, pomocnik, - który miał ważną umowę do końca tego roku - trafi do Arsenalu za około 12. milionów funtów i podpisze kontrakt do 2024, z opcją jego przedłużenia.