Czy w minionych latach byliśmy świadkami dłuższej sagi transferowej, niż ta, która trwa już szósty rok, a głównymi aktorami są w niej Real Madryt , Paris Saint-Germain oraz Kylian Mbappe? Z pewnością nie. Wszystko, co działo się w przypadku zmian klubów przez Leo Messiego, Neymara, Cristiano Ronaldo czy nawet Roberta Lewandowskiego , to przy tej historii jest niczym.

Kylian Mbappe żałuje podpisania umowy z PSG

Umowa jest dla Mbappe niezwykle korzystna. Na jej mocy jest związany z klubem do końca trwającego obecnie sezonu 2023/2024. W kontrakcie była także zawarta opcja przedłużenia porozumienia, ale jedynie po stronie samego zawodnika. On z niej nie skorzystał i nie ma zamiaru tego robić, co ogłosił publicznie. W związku z tym latem 2023 roku wystawiono go na sprzedaż.