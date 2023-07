Xavi nie chce kolegi Lewandowskiego w Barcelonie. Jest jeden wyraźny powód

Xavi nie chce tego piłkarza w Barcelonie

Do Barcelony trafił już Oriol Romeu, ale będąc szczerym, nie jest to zawodnik, który w Katalonii naprawdę poważnie rozważany jest, jako pierwszy wybór trenera. Xavi chciałby dostać na tę pozycję jeszcze gracza o uznanej, wysokiej, europejskiej klasie. Na początku lipca pojawiła się informacja, że kandydatem do tej roli ma być Thiago Alcantara, który mógłby wrócić tym samym do Barcelony.