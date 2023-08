Trudno jednym słowem opisać to, co dzieje się wokół Kyliana Mbappe. Jedno jest pewne, dla wszystkich stron zaangażowanych w tę operę mydlaną sytuacja z pewnością jest już niezwykle męcząca . Od trzech okienek transferowych serial jest praktycznie ten sam, a jego główni bohaterowie również się nie zmieniają. Najważniejszymi elementami tej rozgrywki są oczywiście Real Madryt , Kylian Mbappe i Paris Saint-Germain .

Tego lata oprawa nieco się zmieniła i wydawało się, że tym razem wszystkie strony zmierzają już do tego samego celu, a tym są przenosiny gwiazdora reprezentacji Francji do hiszpańskiego giganta. PSG wystawiło nawet Mbappe na listę transferową, a dodatkowo odsunęło swoją największą gwiazdę od trenowania z pierwszą drużyną i wepchnęło do grupy "niechcianych" piłkarzy.