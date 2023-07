Wypożyczenie do nowego klubu i poważna kontuzja. Kłopoty młodego Polaka

Bartosz Białek swoją międzynarodową karierę rozpoczął od głośnego transferu do VFL Wolfsburg . Wówczas zamienił polską PKO Ekstraklasę na niemiecką Bundesligę, co oznaczało zauważalny wzrost intensywności w graniu i trenowaniu. Początki Polaka w nowym miejscu były naprawdę obiecujące. Pojawiały się nawet głosy, że Wolfsburg sprowadził "swojego Lewandowskiego".

Rozwój utalentowanego napastnika niestety stanął w kwietniu 2021 roku. Wówczas Polak doznał niezwykle poważnej kontuzji kolana. Białek zerwał więzadło krzyżowe i czekała go bardzo długa pauza. Ponownie na boisku młodego napastnika zobaczyliśmy dopiero w grudniu tego samego roku. Niestety po urazie kolana nie był to już ten sam zawodnik, co wcześniej. W związku z tego musiał szukać nowego miejsca dla siebie.