Wyciekła klauzula w kontrakcie Haalanda! Gigant już zaciera ręce

22-letni Norweg czaruje swoją grą na Wyspach, pod względem bramkowego dorobku przewyższając nawet strzeleckie dokonania Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona. W 11 dotychczasowych występach w barwach Manchesteru City strzelił już 17 goli, do tego dorobku dokładając trzy asysty. Czaruje zwłaszcza na boiskach Premier League. Trzykrotnie kompletował już hat-tricki, w tym - w miniony weekend, w derbowym starciu z United (6:3).

Klauzula w kontrakcie Haalanda. Real Madryt ją wykorzysta?

Choć kontrakt Erlinga Haalanda z "The Citizens" jest ważny aż do 2027 roku, już teraz pojawiają się pogłoski sugerujące, że może on opuścić drużynę zdecydowanie wcześniej. Mocno sensacyjne wieści przekazał były gracz Realu Madryt, Fernando Sanz. Według jego wiedzy, w kontrakcie gwiazdora znajduje się specjalna klauzula, umożliwiająca... odejście do "Królewskich".

Zdjęcie Fernando Sanz / /AFP MOHAMED EL-SHAHED / AFP

- Pozwala mu odejść po dwóch latach gry, z priorytetem dla Realu - powiedział Sanz w programie "El Chiringuito".

Informacje te są mocno zaskakujące, ale niewykluczone, że Manchester City powalczy o zatrzymanie Haalanda. W poniedziałek informowano, że włodarze pracują nad nową umową z piłkarzem. Kontrakt nie tylko miałby być jeszcze dłuższy, ale wiązać się z bardzo dużą podwyżką zarobków. Norweg już teraz liczyć może na ponad 23 miliony euro za rok gry.