Włoskie media: Właśnie tyle będzie zarabiał Milik w Juventusie

Reprezentant Polski ma zostać wypożyczony z Marsylii za dwa miliony euro, a jeśli Juventus zdecyduje się na wykup, to będzie musiał do tego dopłacić dodatkowe 8 milionów. Umowa Milika z klubem zostanie wtedy automatycznie przedłużona do 2026 roku.

Według informacji Schiry Milik ma zarabiać w Turynie 3,5 miliona euro za sezon. Co ciekawe, na ewentualnej transakcji zarobi także Napoli, która ma z niej otrzymać 20%.

Arkadiusz Milik zostanie piłkarzem Juventusu

Długo wydawało się, że nowym zawodnikiem Starej Damy zostanie Memphis Depay, którego dni w Barcelonie są już właściwie policzone. Jak widać, w dyrektorskich gabinetach uznano jednak, że większym pożytkiem dla drużyny może być sprowadzenie ogranego w Serie A Milika.

Reklama

Dotychczasowy bilans Milika w Serie A zatrzymał się na 93 meczach, w których Polak zdobył 38 goli i dołożył dwie asysty.