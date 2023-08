Wielkie zainteresowanie "polskim Messim". Może trafić do Hiszpanii

Jak na razie kariera Mateusza Musiałowskiego w Liverpoolu nie jest tak dobra, jak wszyscy mogliby oczekiwać. Młody utalentowany Polak nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny "The Reds" i wydaje się, że o to będzie mu bardzo trudno w przyszłości. Według Piotra Koźmińskiego z "WP SportoweFakty" młody skrzydłowy nie może jednak narzekać na brak zainteresowania. Musiałowski ma wiele opcji do wyboru.