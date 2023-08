Legia Warszawa w trwającym okienku transferowym była wyjątkowo konkretna i szybka . Jak na razie wszystkie transfery do klubu zostały zrealizowane przed rozpoczęciem sezonu. To olbrzymi komfort dla Kosty Runjaicia , który mógł z nowymi zawodnikami pracować już od pierwszego dnia okresu przygotowawczego. Już po pierwszym gwizdku z zespołem pożegnał się jednak Maik Nawrocki .

Sprzedaż utalentowanego Polaka pozwoliła zarobić Legii około pięć-sześć milionów euro , ale także sprawiła, że zmniejszyła się liczba opcji do wykorzystania na środku defensywy. Szczególnie ubogo sytuacja wygląda, jeśli chodzi o graczy, którzy występują na pozycji pół-lewego środkowego defensora. Tutaj tak naprawdę Runjaić ma do wykorzystania tylko Yuriego Ribeiro .

Kolejny transfer Legii Warszawa na ostatniej prostej

Portugalczyk czasem z pewnością będzie potrzebował odpoczynku, a do tego potrzebny jest zastępca. Okazuje się, że takiego lada dzień Legia może zaprezentować, jako swojego piłkarza. Zdaniem Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" na ostatniej prostej do finalizacji są przenosiny Steve'a Kapuadiego z Wisły Płock do drużyny "Wojskowych".