Wielkie pieniądzie dla Barcelony? Gigant "mocno naciska", szykuje się hit

"Auba" smak gry w Anglii zna doskonale - przez lata był przecież związany z Arsenalem, z którego odszedł w styczniu tego roku, dołączając właśnie do Barcelony. Zaliczył bardzo udane wejście do zespołu - wiosną w 24 występach strzelił 13 goli, stając się z miejsca ważnym graczem zespołu. Mimo ważnego aż do 2025 roku kontraktu jego przygoda z Katalonią może wkrótce dobiec końca.

Napastnik opuści FC Barcelona? Gigant "mocno naciska"

Wszystko z uwagi na fakt, że napastnikiem bardzo mocno zainteresowana jest Chelsea FC. Angielski klub potrzebuje w trybie pilnym napastnika i - według doniesień hiszpańskich mediów - wkrótce spodziewać można się ze strony ekipy Thomasa Tuchela oficjalnej oferty. Jaka będzie jej wysokość? Mówiło się, że Barcelona oczekiwać będzie około 30 milionów euro. "The Blues", jak przekazała "Marca" zamierza wyłożyć na stół nieco ponad 20. - Chelsea mocno naciska - napisano.

Aubameyang, po sprowadzeniu do klubu Roberta Lewandowskiego musiałby pogodzić się z rolą rezerwowego. Z jego odejścia nie będzie do końca zadowolony Xavi, który jednak ma rozumieć, że potrzebne są "wolne" środki, dzięki którym będzie możliwe zarejestrowanie w rozgrywkach La Liga Julesa Kounde.