Wielki zwrot akcji, zagrali Realowi na nosie. Hitu w Madrycie nie będzie

Na Santiago Bernabeu jednak nie marzy się o niczym innym, jak pozostaniu prawdziwym hegemonem na wiele kolejnych lat - a do tego potrzebne są nowe wzmocnienia. 16 lipca oficjalnie zaprezentowano w białej koszulce Kyliana Mbappe , natomiast dzień później... nadeszły wieści nieco innego kalibru.

Leny Yoro nie dla Realu Madryt. Manchester United przekonał Lille i piłkarza

Jak bowiem informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, a wtóruje mu David Ornstein z "The Athletic", Leny Yoro, poważnie brany pod uwagę przez RM, ma dołączyć do Manchesteru United, który porozumiał się z Lille i do dopięcia pozostają już w zasadzie ostatnie szczegóły.