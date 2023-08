Christophe'a Galtiera na stanowisku trenera "Les Parisiens" zastąpił znany z twardego charakteru i wielkiego doświadczenia Luis Enrique . To jednak zdecydowanie nie koniec przemian.

Z drużyną z Paryża tego lata pożegnali się także liderzy mentalni i sportowi w ostatnim sezonie. Za darmo PSG odeszli bowiem Sergio Ramos i Leo Messi . Dodatkowo kilka tygodni później zespół ze stolicy Francji opuścił także Neymar . Brazylijczyk jednak pozwolił PSG bardzo solidnie zarobić. Według mediów bowiem gwiazdor odszedł do Al-Hilal za kwotę, oscylującą w okolicach 90 milionów euro .

Wielki transfer Paris Saint-Germain

W tle wciąż pozostaje sprawa Kyliana Mbappe . Przyszłość mistrza świata z 2018 roku zmienia się praktycznie codziennie, przynajmniej w przestrzeni medialnej. Trudno wywróżyć, gdzie Mbappe spędzi większość sezonu 2023/2024 . Paris Saint-Germain nie ma jednak zamiaru czekać na to, co wydarzy się z gwiazdorem i szuka wzmocnień drużyny , które mogłyby zapełnić lukę po Mbappe.

Tego lata do ataku mistrzów Francji dodano już czterech nowych ofensywnych zawodników. Ich koszt wyniósł "zaledwie" 72 miliony euro. To wciąż jednak nie koniec. Od dłuższego czasu prowadzone są negocjacje z Randalem Kolo Muanim. Francuz mógłby pewnie zastąpić swojego bardziej utytułowanego kolegę z kadry. Nie będzie to jednak łatwym zadaniem. Podobnie, jak negocjacje PSG z Muanim.