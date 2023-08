Wielki transfer potwierdzony. Nowy najdroższy obrońca w historii futbolu

Zawsze marzyłem o tym, by pewnego dnia zagrać w Anglii, a to, że zrobię to teraz z Manchesterem City - po sezonie, który właśnie mieli - jest dla mnie prawdziwym zaszczytem. Każdy, kto widział Manchester City grający w zeszłym sezonie, wie, że jest to najlepsza drużyna na świecie. Wygrana trypletu mówi wszystko, co trzeba wiedzieć o jakości tego zespołu. Dołączenie tu jest czymś wyjątkowym dla mnie i mojej rodziny. Szansa na pracę z Pepem Guardiolą też będzie niesamowita. Wiem, że nie jestem jeszcze ukończonym produktem. Moja gra będzie się rozwijać pod okiem najlepszego trenera w piłce nożnej. Gra z Mateo Kovaciciem również będzie czymś wyjątkowym. Jest topowym piłkarzem i mam nadzieję, że obaj pomożemy City rozegrać kolejny udany sezon

~ Josko Gvardiol dla Mancity.com