Wielki transfer na ostatniej prostej. Biorą bohatera mundialu

Hakim Ziyech to jeden z bohaterów mundialu w Katarze, gdzie Maroko doszło aż do półfinału jako pierwsza afrykańska drużyna w dziejach. Piłkarz ten wystąpił we wszystkich meczach Marokańczyków na katarskich boiskach, więc po mundialu zrobiło się wokół niego głośno.

Zawodnik Chelsea Londyn budzi zainteresowanie wielu klubów, a że jego macierzysty klub Chelsea Londyn dokonał tej zimy wielkich zakupów, postanowił go oddać. Londyńczycy sprowadzili wszak Mychajło Mudryka za 100 mln euro oraz Enzo Fernandeza z Benfiki Lizbona za 130 mln euro. Ukrainiec i Argentyńczyk to wzmocnienia znaczące, więc Hakim Ziyech odejdzie na zasadzie wypożyczenia. I to nie byle gdzie, bo do Paris St. Germain.