Według informacji portalu "AS" w najbliższych dniach Jude Bellingham ma spotkać się z przedstawicielami Borussii Dortmund, by zakomunikować im swoje plany co do ewentualnego przedłużenia umowy z klubem. Hiszpańscy dziennikarze są jednak przekonani, że Anglik potwierdzi to, o czym mówi się od dawna, czyli swoją chęć przejścia do Realu Madryt.