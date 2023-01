Ekipa z Kampanii w niedzielę grała na wyjeździe z Atalantą Bergamo . O spotkaniu tym z pewnością chce jednak jak najszybciej zapomnieć. Już do przerwy przegrywała aż 1:5 , a po zmianie stron dała sobie zaaplikować trzy kolejne gole, sama strzelając tylko jednego. Ostatecznie uległa aż 2:8 . Jakby tego było mało, trwa jej koszmarna seria spotkań bez zwycięstwa. Na komplet punktów fani Salernitany czekają od... 30 października i spotkania przeciwko Lazio (3:1).

Media: Paulo Sousa zaoferowany Salernitanie

Tak słaba postawa drużyny sprawia, że włoskie media otwarcie spekulują na temat zwolnienia trenera klubu , Davide Nicoli . Kto mógłby go zastąpić? Wśród faworytów są Roberto D'Aversa oraz Eusebio Di Francesco . "Sportitalia" donosi jednak, że drużynie zaoferowany został także... Paulo Sousa .

Portugalczyk pozostaje bez pracy od czerwca, kiedy to zakończyła się jego przygoda z Flamengo Rio de Janeiro . Czy możliwym jest, by wkrótce wrócił na trenerską ławkę, w dodatku - prowadząc naszego kadrowicza, Krzysztofa Piątka ?

Działacze przed kolejnym meczem Salernitany mają nieco czasu do namysłu. Zagra ona dopiero 21 stycznia, jednak będzie to pojedynek, przed którym kibice zespołu z pewnością pełni są obaw. Do Salerno przyjedzie bowiem lider tabeli, SSC Napoli.