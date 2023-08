Wielki polski talent wyjechał do Austrii. Jest zachwycony. "Zawsze marzyłem"

Włodarczyk postawił na rozsądek

- Zawsze marzyłem o zagranicznym transferze. Od początku byłem zdecydowany na Austrię. Gdy dowiedziałem się o zainteresowaniu Sturmu, to bardzo się ucieszyłem. Wiedziałem, że ten klub wypromował wielu młodych napastników. Spojrzałem sobie na ligę austriacką. Tamtejsze kluby regularnie pokazują się w pucharach. Wyszło stąd wielu znakomitych graczy, takich jak Erling Haaland, Sadio Mane, Benjamin Sesko, Rasmus Hojlund. To pokazuje, że liga jest bardzo rozwojowa - powiedział Włodarczyk w rozmowie z Jakubem Kłyszejko z "TVP Sport".

Takie podejście kibiców talentu Włodarczyka niewątpliwie musi cieszyć. Nasza piłka pamięta wiele przypadków, gdy obiecujący piłkarzy decydował się na wyjazd z PKO Ekstraklasy, ale wybierał klub o zbyt dużej renomie . Wystarczy wspomnieć, chociażby przykład Bartosza Kapustki i przejścia do Leicester City . Ta historia pewnie mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby wówczas "Kapi" zdecydował się na grę dla Ajaxu Amsterdam , który był podobno takim ruchem zainteresowany.

Wejście Włodarczyk do Sturmu Graz pokazuje, że faktycznie może on być w tym, kogo za niedługo będą chciały wykupić z Austrii duże europejskie kluby. W swoim debiucie Włodarczyk ustrzelił hat-tricka w pucharze Austrii, a pierwszy ligowy mecz również zakończył z golem. Trudno było oczekiwać lepszego wejścia do nowej drużyny, a warto zaznaczyć, że Włodarczyk nie mówi jeszcze płynnie po niemiecku.