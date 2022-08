Wielki klub powiedział "nie"! Cristiano Ronaldo ma problem

Portugalczyk graczem "Czerwonych Diabłów" jest od sierpnia ubiegłego roku. Powrót do drużyny po latach nie był jednak tak udany, jak mógłby sobie wymarzyć - w Premier League United zajęli dopiero szóste miejsce i nie wywalczyli tym samym prawa gry w Lidze Mistrzów.

Sensacyjny transfer Cristiano Ronaldo? Jest reakcja!

Ronaldo nie ukrywa, że mimo ważnego jeszcze przez rok kontraktu chce zmienić otoczenie i zagrać w ekipie, z którą będzie mógł walczyć w najbardziej prestiżowych, europejskich rozgrywkach. Pojawiały się już pogłoski o możliwych przenosinach do Sportingu Lizbona, a nawet... Bayernu Monachium, lecz były konsekwentnie dementowane. W ostatnim czasie plotki zaczęły łączyć gwiazdora z inną, niemiecką drużyną - Borussią Dortmund.

"Bild" informował, że BVB to aktualnie cel numer jeden dla piłkarza i jego agenta, który miał intensywnie negocjować z włodarzami. Wygląda jednak na to, że - przynajmniej z perspektywy samego gracza - happy endu nie będzie.

Hans-Joachim Watzke, prezes Borussii jednoznacznie zdementował pogłoski o możliwym, sensacyjnym transferze. - Kocham tego zawodnika. Jest jednym z najwybitniejszych, jakich dał nam świat. Ale nie ma żadnego kontaktu między zaangażowanymi stronami, więc przestańmy o tym mówić - stwierdził, cytowany przez "Bild".

Czy zatem CR7 wypełni ważny do końca sezonu kontrakt z United? Wiele na to wskazuje, choć jego obecność i całe transferowe zamieszanie ma, jak informują angielskie media, negatywny wpływ na cały zespół. Widać to po wynikach - "Czerwone Diabły" przegrały dwa pierwsze spotkania sezonu ligowego.