Tylko spójrz. Robert Lewandowski czekał na ten moment

Robert Lewandowski rok temu na początku lipca miał prawo być naprawdę mocno poddenerwowany. Polak bowiem nie wyobrażał sobie już swojej przyszłości w barwach Bayernu Monachium . Lewandowski robił wszystko, co tylko mógł, aby jego ówczesny pracodawca przyjął ofertę, jaką miała złożyć FC Barcelona . Ostatecznie mimo kłopotów finansowych "Duma Katalonii" była w stanie przekonać Bayern do sprzedaży.

Lewandowski w drugiej połowie lipca oficjalnie pierwszy raz pojawił się Katalonii, aby podpisać umowę z nowym klubem. Pierwszy rok Polaka w Barcelonie był bardzo dobry na arenie krajowej i rozczarowujący, jeśli chodzi o występy w Europie. To, co jednak po Lewandowski widać na pierwszy rzut oka, to nastawienie. Niezależnie od wyników Polak w Barcelonie odzyskał uśmiech .

Lewandowski i Gundogan znów razem

Ta sytuacja nie może dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę wszystko, co poza piłkarskie. Barcelona, jako miasto i miejsce do życia musi powodować, że człowiek chce wstawać każdego kolejnego dnia do pracy. Dla Lewandowskiego jednak najważniejsze jest to, aby zdobywać trofea, co kapitan reprezentacji Polski niejednokrotnie podkreślał. W związku z tym od działaczy oczekiwał wzmocnień.