Temat potencjalnego transferu gwiazdora do Hiszpanii od kilku dni rozgrzewa światowe media. Mbappe nie ukrywa, że chciałby odejść, lecz jego aktualny pracodawca nie zamierza mu tego w żaden sposób ułatwiać. Choć dał zielone światło na ruch, nieustannie podkreśla, że będzie on możliwy "wyłącznie na jego zasadach", przez co rozumieć trzeba rzecz jasna odpowiednią cenę.

Real złożył już ofertę wykupu Mbappe, lecz zaoferował za mało - według doniesień była to kwota w wysokości 160 milionów euro. - Odrzucilśmy tę ofertę. Nie będziemy nikogo zmuszać do tego, by z nami został. Ale jeśli odejdzie - to na naszych warunkach - powiedział Leonardo.



Według niego, Real celowo zaoferował taką kwotę, gdyż chce pokazać w ten sposób, że zrobił wszystko, co mógł, by wykupić zawodnika. W rzeczywistości wyczeka jednak do końca jego kontraktu i przejmie go za darmo. - To złe, nielegalne. Dla nas - po prostu nie do przyjęcia, bo to zwyczajnie nie w porządku - dodawał.



Ewentualny transfer Mbappe może wywołać na rynku prawdziwy "efekt domina", a jedną z jego konsekwencji może być nawet... zmiana klubu przez Roberta Lewandowskiego. W mediach pojawiały się już plotki o ewentualnym zainteresowaniu ze strony PSG, z którym rozmawiać miał już nawet agent piłkarza.



TC

Reklama