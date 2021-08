Plotki o potencjalnym transferze CR7 rozgrzewały opinię publiczną już tego lata. Wielu łączyło jego odejście z planowaną rewolucją kadrową w ekipie "Starej Damy". Ostatecznie jednak gwiazdor pozostał w klubie i w tym roku niemal na pewno już go nie opuści.

Ciekawie zapowiada się jednak kolejne okno transferowe. Umowa 36-latka wygasa latem 2022 roku co oznacza, że zima będzie ostatnią okazją, by Juventus mógł cokolwiek na nim zarobić. Wśród zainteresowanych klubów wymienia się między innymi PSG czy Real Madryt, ale jeżeli wierzyć informacjom "Corriere dello Sport", ostateczny kierunek może być zupełnie inny.



Dziennikarze z Italii donoszą bowiem, że agent piłkarza, Jose Mendes, spotkał się z władzami Manchesteru City. Gdyby Ronaldo zdecydował się na ten klub byłby to o tyle zaskakujący krok, że w przeszłości reprezentował barwy rywala "The Citizens" zza miedzy - United.



