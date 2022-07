Transfer Barcelony w martwym punkcie! Władze mają problem

25-latekjest tym piłkarzem, który ma dać "Dumie Katalonii" największy zastrzyk finansowy w letnim okienku. Fabrizio Romano ujawnił, że "Czerwone Diabły" są gotowe wyłożyć za niego łącznie aż 85 milionów euro. Wobec problemów finansowych hiszpańskiej ekipy oraz faktu, że potrzebuje ona środków, by dopiąć kluczowy z "polskiego" punktu widzenia ruch, dotyczący Roberta Lewandowskiego to środki nie do pogardzenia.

Wielki transfer pod znakiem zapytania. FC Barcelona ma kłopot

Problemem pozostaje jednak stosunek De Jonga do transferu. Holender od dawna upiera się bowiem przy pozostaniu w Barcelonie. Jak donosiły media, nie podoba mu się wizja przenosin na Wyspy, w dodatku do klubu, który nie wywalczył sobie prawa występów w Lidze Mistrzów. Dodatkowo, transfer do United ma się wiązać z obniżką pensji.

Choć kluby są już dogadane, Romano przyznaje, że postawa samego gracza wciąż jest wielkim problemem dla obu stron. Agent zawodnika miał w ostatnim czasie raz jeszcze przekazać jego stanowisko włodarzom "Dumy Katalonii".

De Jong trafił do Barcelony w 2019 roku z Ajaxu Amsterdam. Jego aktualna umowa wygasa w 2026 roku.