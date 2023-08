Do zamknięcia letniego okna transferowego pozostały już niecałe swa tygodnie. Wciąż trudno jednak wywróżyć, gdzie w sezonie 2023/2024 będzie grał Kylian Mbappe. Być może nawet sam Francuz tego nie wie. Wydaje się, że wszystko sprowadza się do tego, czy Real Madryt wyśle ofertę za gwiazdora. Według niemieckiego "Bilda" to ma się wydarzyć w ostatnich dniach sierpnia. "AS" podaje z kolei, że wycena Mbappe w Paryżu przewyższa obecny rekord transferowy, a więc 222 miliony euro.