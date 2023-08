To nie koniec sagi z Kylianem Mbappe? Sensacyjne informacje z Hiszpanii

Opera mydlana, której głównymi bohaterami są Real Madryt i Kylian Mbappe trwa tak naprawdę od sierpnia 2017 roku. Wówczas Real Madryt chciał sprowadzić do siebie tego utalentowanego nastolatka, który kilka tygodni wcześniej poprowadził AS Monaco do sensacyjnego mistrzostwa Francji. Walkę o piłkarza przegrał, bo Francuz nie widział szans na grę przy tercecie Cristiano - Benzema - Bale.