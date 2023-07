Legia Warszawa ostatni raz mistrzostwo Polski wygrała w sezonie 2020/2021. To sytuacja, do której kibice w Warszawie nie są zupełnie przyzwyczajeni. Mimo tego w minionym sezonie na stadionie w stolicy byliśmy świadkami świetnej frekwencji. Fani warszawskiej drużyny zrozumieli przekaz, który płynął od władz klubu i regularnie praktycznie w całości zapełniali stadion przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

Zmiana trenera, do której doszło w Legii, z pewnością miała wpływ na to, że mówiono o sezonie przejściowym. Mimo tego piłkarze "Wojskowych" osiągnęli naprawdę bardzo dobre wyniki. Najpierw w trakcie rozgrywek udało im się zdobyć po emocjonującym boju Puchar Polski, a w końcowej tabeli PKO Ekstraklasy Legia Warszawa zakończyła na spokojnym drugim miejscu za Rakowem Częstochowa .

Wielki transfer Legii Warszawa?

Zdaniem Kamienieckiego działacze warszawskiej drużyny interesują się sprowadzeniem do stolicy wychowanka i byłego zawodnika Atletico Madryt. Mowa tutaj o zaledwie 24-letnim Javim Montero. Hiszpan minione pół sezonu spędził w barwach tureckiego Hamburgera SV, a właścicielem karty zawodniczej Hiszpana jest turecki Besiktas Stambuł. Dziennikarz TVP Sport pisze o zaskakującej opcji. Według jego informacji bowiem Montero mógłby zostać wypożyczony z opcją wykupu, co dla finansów Legii może być niezwykle ważną sprawą. Co ważne, mówimy w tym przypadku o lewonożnym środkowym obrońcy.