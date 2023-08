Od tamtego dnia Cristiano stał się zdecydowanie najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Drogą Portugalczyka tego lata poszli kolejni gwiazdorzy europejskiej piłki. Do Arabii Saudyjskiej przenieśli się: N'Golo Kante, Roberto Fimino , Sadio Mane , Riyad Mahrez , Neymar , ale przede wszystkim Karim Benzema . Francuz zasilił szeregi Al-Ittihad, gdzie ma zarabiać podobne pieniądze do Cristiano .

Mohamed Salah opuści Liverpool?!

Okazuje się jednak, że może to nie być koniec ekspansji Saudyjczyków. Zdaniem portalu "Relevo" coraz gorętsza jest sytuacja wokół Mohameda Salaha , który zdaniem dziennikarzy chce odejść z Liverpoolu . Czynników wokół tej decyzji jest bardzo dużo. Przede wszystkim Egipcjanin chciałby wrócić do swojego życia w kwestii kulturowej i religijnej, które są dla niego bardzo ważne .

Dodatkowym czynnikiem są oczywiście pieniądze. Przedstawiciele Arabii Saudyjskiej spotkali się już ze świtą Salaha, aby przedyskutować temat odejścia pod względem finansowym. Według dziennikarzy z Hiszpanii kwota, jaką miałby zarabiać Salah w Al-Ittihad, bo tam mógłby trafić, przekraczałaby pensję, jaką pobiera obecnie Cristiano Ronaldo. To sprawiłoby, że Salah stałby się najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie .

Z takiego ewentualnego scenariusza z pewnością nie byłby zadowolony Juergen Klopp , który i tak ma obecnie drużynę zbudowaną w jakiejś części, do całości daleka droga. Niemiec już kilka tygodni temu na jednej z konferencji prasowych wspominał o problemie, jaki może mieć miejsce od 1 do 20 września . Być może właśnie wtedy przewidział poważne kłopoty z utrzymaniem największej gwiazdy w drużynie.

Jedną z najgorszych rzeczy, jeśli się nie mylę, jest to, że Arabia Saudyjska rynek potrwa jeszcze trzy tygodnie. UEFA lub FIFA muszą temu zaradzić

Mohamed Salah przyszedł do Liverpoolu w lipcu 2017 roku za zaledwie 42 miliony euro za AS Romy. 31-latek wystąpił w barwach "The Reds" łącznie już w 307 spotkaniach. Strzelił 180 goli oraz 87 razy asystował swoim kolegom. Na koncie ma wszystkie najważniejsze trofea, jakie mógł zdobyć.