Zdaje się, że na sam koniec zimowego okienka transferowego będziemy świadkami niemałej niespodzianki! Jak bowiem donosi David Ornstein z "The Athletic", boczny obrońca Manchesteru City - Joao Cancelo przeniesie się na zasadzie wypożyczenia do Bayernu Monachium. Umowa "Obywateli" z "Bawarczykami" ma zawierać również prawo do definitywnego zakupu Portugalczyka.