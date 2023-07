Szok. Stanowcza decyzja Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe wyrzucony!

Saga dotycząca transfery Kyliana Mbappe do Realu Madryt nie ma końca. Francuz na początku czerwca ogłosił, że nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy, co bardzo nie spodobało się włodarzom PSG. Mbappe otrzymał ultimatum, ale nie zmienił jak na razie publicznie swojej decyzji. Wobec tego Paris Saint-Germain zdecydowało się na drastyczny krok. Według francuskich mediów gwiazdor został usunięty z grupy, która podróżuje na tournée do Japonii.