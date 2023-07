Szał w Manchestrze United. Kibice doczekali się wielkiego wzmocnienia

Historia Andre Onany to wręcz droga z piekła prawie do nieba. Kameruńczyk w lutym 2021 roku został oficjalnie zawieszony przez FIFA za stosowanie środków dopingowych. Do gry w barwach wówczas Ajaxu Amsterdam wrócił dopiero rok później. Po swoim ostatnim sezonie w barwach holenderskiego zespołu pożegnał się z zespołem z Amsterdamu. Ten nie dostał jednak za niego ani centa.