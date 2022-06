Sypią się oferty dla Nicoli Zalewskiego! "Chce go pół Europy"

Młody Polak w ostatnim czasie stał się ważnym ogniwem drużyny Jose Mourinho. Zaliczył też pierwsze występy w seniorskiej reprezentacji Polski. Nic zatem dziwnego, że zaczęły interesować się nim naprawdę uznane zespoły.

Nicola Zalewski na celowniku znanych klubów

Jak donosi "Corriere", do Rzymu napłynęły oferty z Borussii Dortmund, AS Monaco Fulham i Leicesteru. Każdy z tych zespołów miał oferować co najmniej 15 milionów euro. Stanowisko AS Roma jest jednak zdecydowanie - klub nie zamierza sprzedawać wschodzącej gwiazdy. - Chce go pół Europy - napisano.

Aktualna umowa Zalewskiego wygasa dopiero latem 2025 roku. Co ciekawe, według informacji dziennikarzy z Italii póki co nie zarabia on w zespole ze stolicy zbyt wiele. Jego pensja ma być "na poziomie Serie B".