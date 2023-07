Strach o reprezentanta Polski. Jest przełomowy komunikat

Dawid Kownacki przez miniony rok odmienił kompletnie swoją karierę. Gdy zaczynało się poprzednie letnie okno transferowe, wydawało się, że Polak może zostać ponownie wypożyczony do Lecha Poznań albo nawet wykupiony przez "Kolejorza". Do tego nie doszło, a Kownacki został w niemieckiej Fortunie Dueseldorf . Na początku sezonu nie miał jednak pewności, że będzie w tym klubie grał .

W związku z tym przez pierwsze tygodnie nie wynajmował nawet stałego lokum, a mieszkał w jednym z hoteli, o czym sam opowiadał. W trakcie okresu przygotowawczego przekonał jednak do siebie trenera Fortuny i pozostał w klubie na sezon 2022/2023. Była to decyzja doskonała, co widać po następnych wydarzeniach. Polak był jedną z gwiazd 2. Bundesligi, a to nie mogło umknąć uwadze topowych niemieckich klubów.